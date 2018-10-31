В Коврове закрыли развлекательный комплекс "Арсенал"

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-31T11:56:32+03:00

Прокуратура считает, что в нем опасно находиться людям

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Как сообщает Ковровский городской суд, один из главных развлекательных центров Коврова закрыли по исковому заявлению городского прокурора. "Арсенал" не имеет права работать до момента устранения нарушения требований правил и норм пожарной безопасности.

"Арсенал" является семейным развлекательным комплексом для проведения досуга. В развлекательном комплексе расположены: ресторан, кафе, боулинг-клуб, ночной клуб. Прокуратура проверила, как соблюдаются требования пожарной безопасности и нашла кучу нарушений. В помещениях развлекательного центра нет систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещения танцпола не соответствует заявленным требованиям. Существующая система дымоудаления не исправна. Здание не оборудовано аварийным эвакуационным освещением на путях эвакуации и так далее.

При этом основные противопожарные системы не исправны на протяжении более пяти месяцев. Поэтому в прокуратуре и потребовали закрыть "Арсенал".