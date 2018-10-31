2018-10-31T11:56:32+03:00
Общество

В Коврове закрыли развлекательный комплекс "Арсенал"

Прокуратура считает, что в нем опасно находиться людям
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает Ковровский городской суд, один из главных развлекательных центров Коврова закрыли по исковому заявлению городского прокурора. "Арсенал" не имеет права работать до момента устранения нарушения требований правил и норм пожарной безопасности.

"Арсенал" является семейным развлекательным комплексом для проведения досуга. В развлекательном комплексе расположены: ресторан, кафе, боулинг-клуб, ночной клуб. Прокуратура проверила, как соблюдаются требования пожарной безопасности и нашла кучу нарушений. В помещениях развлекательного центра нет систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещения танцпола не соответствует заявленным требованиям. Существующая система дымоудаления не исправна. Здание не оборудовано аварийным эвакуационным освещением на путях эвакуации и так далее.

При этом основные противопожарные системы не исправны на протяжении более пяти месяцев. Поэтому в прокуратуре и потребовали закрыть "Арсенал".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Во владимирском доме работников искусств состоится выставка фоторабот Леонида Аренкина
Подведены итоги первенства WorldSkills Hi-Tech 2018
"Киномакс-Буревестник" представляет новый хит Дэвида Роберта Митчелла
Во Владимире 14 человек тушили хозпостройки
В Коврове 7-летний ребенок упал в котлован
Половина владимирской «молочки» опасна для здоровья
За вопиющие санитарные нарушения сотрудники Роспотребнадзора закрыли муромскую шаурмичную
Промсвязьбанк готов выдать владимирскому малому бизнесу 300 млн рублей онлайн-кредитов
Пьяный вязниковец украл деревянные флейты из деревенского кафе
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников в Гусь-Хрустальном
Житель Владимира сел на 10 лет за продажу наркотиков