В Коврове закрыли развлекательный комплекс "Арсенал"
Как сообщает Ковровский городской суд, один из главных развлекательных центров Коврова закрыли по исковому заявлению городского прокурора. "Арсенал" не имеет права работать до момента устранения нарушения требований правил и норм пожарной безопасности.
"Арсенал" является семейным развлекательным комплексом для проведения досуга. В развлекательном комплексе расположены: ресторан, кафе, боулинг-клуб, ночной клуб. Прокуратура проверила, как соблюдаются требования пожарной безопасности и нашла кучу нарушений. В помещениях развлекательного центра нет систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещения танцпола не соответствует заявленным требованиям. Существующая система дымоудаления не исправна. Здание не оборудовано аварийным эвакуационным освещением на путях эвакуации и так далее.
При этом основные противопожарные системы не исправны на протяжении более пяти месяцев. Поэтому в прокуратуре и потребовали закрыть "Арсенал".