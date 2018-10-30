На Нижней Дуброве было найдено тело 20-летнего парня

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-30T11:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 29 октября под окнами 16-этажного дома на Нижней Дуброве прохожие обнаружили тело молодого парня. Очевидцы сообщают, что молодой человек несколькими мгновениями ранее выпал с балкона 14-го этажа.

В пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области сообщили, что вряд ли кто-то был причастен к смерти подростка, однако уточнили, что тот периодически употреблял наркотики.

По словам жильцов 37-го дома, их подъезд и балкон уже давно стали «вторым домом» для наркоманов со всего города. Код от подъезда — не секрет ни для кого. Поэтому на лестничной площадке постоянно валяются бутылки, шприцы и т.п.