На Нижней Дуброве было найдено тело 20-летнего парня
Сообщается, что молодой человек злоупотреблял наркотиками
Фото из группы ВКонтакте "Инцидент Владимир"
Изменить размер текста:
Днем 29 октября под окнами 16-этажного дома на Нижней Дуброве прохожие обнаружили тело молодого парня. Очевидцы сообщают, что молодой человек несколькими мгновениями ранее выпал с балкона 14-го этажа.
В пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области сообщили, что вряд ли кто-то был причастен к смерти подростка, однако уточнили, что тот периодически употреблял наркотики.
По словам жильцов 37-го дома, их подъезд и балкон уже давно стали «вторым домом» для наркоманов со всего города. Код от подъезда — не секрет ни для кого. Поэтому на лестничной площадке постоянно валяются бутылки, шприцы и т.п.