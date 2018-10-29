2018-10-29T10:49:36+03:00
Происшествия

Житель Суздаля в пьяной драке зарезал посетителя кафе

Убийство случилось после ссоры
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Скандал, в котором 32-летний житель Суздаля (кстати, неоднократно судимый) поругался с посетителями кафе «Ландыш», случился ночью 24 марта. Как сообщает прокуратура Владимирской области, после ссоры мужчина уехал домой, взял там нож и вернулся обратно к «Ландышу». Подождав, когда компания начала расходиться, он подкараулил 23-летнего парня, отдыхавшего вместе с «обидчиками», и ударил его ножом в грудь. Удар оказался смертельным, парень скончался на месте. Убийца удрал с места преступления и попытался избавиться от ножа и окровавленной одежды. Однако это ему не удалось - полицейские, которые сразу же начали расследование, нашли все улики. Эти доказательства помогли изобличить виновного, который был очень быстро найден и задержан.

В суде убийца не отрицал, что ударил «обидчика» ножом, но утверждал, что не хотел смерти парня. Приговор - 10 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-губернатор по социальной политике Владимирской области Михаил Колков увольняется по собственному желанию
Две юные певицы из Александровского района стали лучшими на Всероссийском музыкальном фестивале
Во Владимире пройдет панихида по невинно убиенным в годы сталинских репрессий
В Историческом музее Владимира покажут Первую мировую войну на открытках
Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил картины владимирских художников на выставке в Париже
За стрельбу в баре ковровчанин получил 4 года колонии
В Гусь-Хрустальном браконьеров "вычислит" квадрокоптер
Владимирские полицейские помогли найтись бабушке, страдающей потерей памяти
Владимирская область присоединится к Всероссийской неделе сбережений
Владимирцы любят комедии и женские журналы
Владимирцев приглашают послушать "Осенние мелодии"
За спаивание 16-летней студентки вязниковцу грозит тюремный срок
Гусевчанина поймали с тремя граммами героина в кармане
Ковровчанка заплатила за юридическую консультацию восемьсот тысяч
"Музыкальный Владимир" все чаще стал проявляться на федеральном уровне