Житель Суздаля в пьяной драке зарезал посетителя кафе

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-29T10:49:36+03:00

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Скандал, в котором 32-летний житель Суздаля (кстати, неоднократно судимый) поругался с посетителями кафе «Ландыш», случился ночью 24 марта. Как сообщает прокуратура Владимирской области, после ссоры мужчина уехал домой, взял там нож и вернулся обратно к «Ландышу». Подождав, когда компания начала расходиться, он подкараулил 23-летнего парня, отдыхавшего вместе с «обидчиками», и ударил его ножом в грудь. Удар оказался смертельным, парень скончался на месте. Убийца удрал с места преступления и попытался избавиться от ножа и окровавленной одежды. Однако это ему не удалось - полицейские, которые сразу же начали расследование, нашли все улики. Эти доказательства помогли изобличить виновного, который был очень быстро найден и задержан.

В суде убийца не отрицал, что ударил «обидчика» ножом, но утверждал, что не хотел смерти парня. Приговор - 10 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.