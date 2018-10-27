2018-10-27T16:55:02+03:00
Общество

В 2018 году полис ОМС получили более 140 тысяч жителей Владимирской области

Из них около 25,7 тысячи человек оформили его впервые
Алексей СУХОВ
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На сегодня общее количество застрахованных во Владимирской области – 1 389 781 человек. Из 25,7 тысячи человек, получивших полис впервые, 11 160 – это новорожденные. Для них процедура получения полиса ОМС наиболее актуальна, это второй по важности документ малыша (после свидетельства о рождении).

С адресами представительств страховых медицинских организаций можно ознакомиться на сайте территориального Фонда ОМС Владимирской области (www.tfoms33.ru), а также на сайтах страховых медицинских организаций АО МАКС-М (www.makcm.ru), ООО "СК "Ингосстрах-М" (www.ingos-m.ru), ООО "Росгосстрах-медицина" (www.rgs-oms.ru).

По вопросам выдачи, замены или утраты полиса единого образца можно обратиться в страховую медицинскую организацию или позвонить в единый контакт-центр в сфере ОМС по Владимирской области по номеру 8(800)200-11-09, а также на горячую линию территориального Фонда ОМС Владимирской области (4922) 40-47-13.

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