В Вязниках мужчине дали 10 лет за убийство собутыльника

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-27T10:46:13+03:00

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В Вязниках вынесли приговор мужчине. Ему дали 10 лет за умышленное убийство.

Убийство произошло в мае 2018 года. Двое бывших сокамерников распивали спиртное. К тому моменту их отношения уже были натянуты. Тлеющий конфликт под парами алкоголя перерос в ссору. А та переросла в избиение. Осужденный сначала бил собутыльника руками и ногами, а потом начал бить лежащего по голове металлическими предметами, попавшимися под руку. Мужчина скончался на месте.

Подсудимый вину признал полностью, но учитывая его личность, суд решил не смягчать приговор. 10 лет тот проведет в исправительной колонии строгого режима. Данный приговор был обжалован осужденным и адвокатом. Вышестоящий суд приговор оставил без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. 23 октября приговор вступил в законную силу.