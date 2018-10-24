Ремонт на Южном обходе Владимира закончат к понедельнику

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-24T11:16:39+03:00

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Проблемный мост на южной объездной — снова на ремонте. Дорожные рабочие загодя выставили здесь временные знаки, но информации о том, когда на мосту ограничат движение и когда ограничение снимут, не было. Поэтому в минувший вторник начало работ и реверсивное движение на этом участке стало неожиданностью. На трассе образовалась заметная «пробка». Напомним: именно Южный объезд рекомендован дальнобойщикам для объезда «пекинки», которая встала на 2-летний капитальный ремонт.

- Завершить работы планируется в понедельник, 29 октября. Управление дороги «Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанными с ограничением дорожного движения, - сообщила «Комсомолке» Юлия Зубкова, пресс-секретарь учреждения, которое курирует ремонт на трассе М7.

Состояние путепровода на «Южке» потребовало планово-предупредительных работ – замены поврежденной гидроизоляции на небольшом участке. Рабочие используют здесь быстротвердеющие материалы. Движение на 180-м километре М7 ограничено, потоки транспорта регулирует временный светофор.

КСТАТИ

По потвержденной официально информации, с сегодняшнего дня и до 15 декабря закроют выезд с улицы Ставровской во Владимире на Пекинку.