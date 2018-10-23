Во Владимире откроется выставка, посвященная столетию юннатского движения в России

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-23T10:54:51+03:00

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24 октября во Владимирском институте развития образования открывается областная выставка «Зеркало природы», посвящённая 100-летию юннатского движения в России.

Её участники - учащиеся и коллективы детских объединений образовательных организаций - победители и призеры муниципального этапа выставки. Экспозицию составят экспонаты по номинациям: "В мастерской флориста", "Сад и огород - что здесь только не растет!", "Украсим родину садами" и "Дело мастера боится". В рамках открытия выставки пройдет "круглый стол" на тему "Лаборатория садово-огородных наук", на котором состоится выступление и награждение победителей Всероссийской акции "Летопись юннатских дел", презентация опытнической деятельности школьников в области сельского хозяйства.

В период с 26 октября по 8 ноября будут проводиться экскурсии по выставке "Зеркало природы". Справки по телефону: 8 (4922) 52-27-46.