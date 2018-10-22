Владимирцев приглашают на концерт итальянского гитариста

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-22T20:30:39+03:00

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Музыкальный цикл «Браво, гитара!» уже более 10 лет знакомит слушателей со всеми возможностями этого инструмента. Многообразие стилей и жанров, настроений и исполнительских манер – вот что ждет владимирскую публику на концертах абонемента в новом сезоне.

Концерт Давида Джованни Томази – это праздник гитарной музыки! Он принесет меломанам увлекательное знакомство с перспективным молодым дарованием. Несмотря на то, что исполнителю еще нет и тридцати лет, его искусство невероятно востребовано во многих странах. География гастролей Давида поражает воображение: он выступал в Токио, Вене, на лучших площадках Рима, Парижа и других европейских городов.

Во Владимирской областной филармонии итальянец представит программу «Многоликая гитара». Прозвучат сочинения Э. Вила-Лобоса, А. Хосе, М. Кастельнуово-Тедеско, Б. Бриттена.

Концерт пройдет 25 октября в 18.30. Цена билета - 500 - 700 рублей.