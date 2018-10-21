2018-10-21T10:38:10+03:00
Происшествия

В Муроме водитель обворовал склад

Мужчина похитил с работы запчасти для автомобилей
Ирина Мальцева
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В Муроме инспекторы ГИБДД при патрулировании города остановили «пятерку», за рулем которой находился сорокалетний уроженец Оренбургской области. В багажнике автомобиля полицейские обнаружили бывшие в употреблении коробка передач от автомобиля «ВАЗ», рулевая тяга от грузового автомобиля, двухцилиндровый компрессор и рулон алюминиевого провода. Объяснить, откуда у него эти запчасти мужчина не сумел, а в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что он работает водителем в одной из компаний и может попасть на склад. Воспользовавшись моментом, он похитил с работы похитил хранившиеся на складе запчасти, которые планировал сдать в пункт приема лома. Сейчас расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.

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