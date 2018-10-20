В Петушинском районе дотла сгорела баня

20 Окт. 21:19 2018-10-20T21:32:45+03:00

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В 17-34 20 октября на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в бане в поселке Введенский Петушинского района.

Первое подразделение спасателей прибыло на место событий в 17.49. Ликвидировать открытый огонь, сообщает официальная сводка МЧС 33-го региона, удалось в 18.07. Полностью же ликвидировать пожар огнеборцы сумели в 20.30. Огонь уничтожил деревянную постройку до основания - общая площадь пожара составила 60 "квадратов". Пострадавших,к счастью, нет.