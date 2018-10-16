2018-10-16T20:29:56+03:00
Происшествия

В Муроме предприниматель задолжал 158 сотрудникам 7 миллионов рублей

Он полгода не платил людям зарплату
Алексей СУХОВ
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Муромская городская прокуратура направила в мировой суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора местного предприятия "ПК Торис-Групп". Его обвиняют в полной невыплате заработной платы.

По версии прокуратуры, с 1 октября 2017 года до конца апреля 2018 года генеральный директор предприятия не выплачивал заработную плату 158 работникам. Сумма задолженности составила более 7 миллионов рублей. Также в этот период он частично не платил зарплату еще 28 сотрудникам. Там долг меньше - более 400 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области по результатам общенадзорной проверки Муромской городской прокуратуры.

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