Во Владимире пробки даже в тех местах, где их никогда не было

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-16T13:10:43+03:00

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В полдень Ленинский район города Владимира встал полностью. Все улицы этого района в пробках. А всему виной авария на Пекинке.

В 11 утра недалеко от пересечения трасы М-7 и улицы Ново-Ямская произошло ДТП с лесовозом. Три четверти Пекинки в итоге оказались перекрыты бревнами. Сначапа встала сама трасса. Сейчас там скорость движения - 7 км/ч. Вслед за этим в пробках оказался весь Ленинский район города Владимира. Причем мало того, что стоят проспект Ленина, проспект Строителей и улица Чайковского. Пробки есть там, где их отродясь не было. Например, стоит 24-й проезд, по которому пробки пытаются объехать наиболее умные. Так же есть проблемы с ездой у тех, кто поехал по улицам Ново-Ямская, Ставровская, Куликова, Разина Красной, Диктора Левитана, Большому проезду и так далее.

Зато в Добром с трафиком все прекрасно. Вселенная компенсирует.