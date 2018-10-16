В Юрьев-Польском районе за ночь сгорели хозяйственные постройки

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-16T09:37:01+03:00

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В 03.35 16 октября пожарным сообщили о загорании хозяйственных построек в Юрьев-Польском районе, в с. Шихобалово, у д. 12. Через пять минут на место приехали пожарные, а еще через 18 ликвидировали открытое горение. Полностью пожар удалось потушить лишь в 06.30. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекалась 3 единицы техники, 8 человек.