2018-10-15T20:50:38+03:00
Общество

Владимирские юные музыканты стали лауреатами престижного конкурса в Санкт-Петербурге

Они стали лучшими на проекте "Салют талантов"
Алексей СУХОВ
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"Салют талантов" прошел 4 октября в Санкт-Петербурге в восьмой раз. Среди прочих в нем приняли участие учащиеся музыкальной школы №1 города Владимира.

Да не просто приняли, а стали лауреатами первой степени в номинации инструментальная музыка "Оркестр". Как говорят сами дети, они выступали последними и устали, но все равно устроили на сцене шоу, исполнив пьесу Олега Хромушина "Слоны и тигры".

Всего в фестивале участвовали более 500 юных музыкантов из России и зарубежья. Владимир на конкурсе представляли 30 скрипачей музыкальной школы имени Танеева. Из них трое выпускников. На сегодня юные скрипачи уже могут дать самостоятельный концерт на два часа. С этой программой ансамбль планирует получить звание образцового коллектива.

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