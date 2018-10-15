Владимирский драмтеатр открывает юбилейный сезон

15 Окт. 20:42 2018-10-15T20:42:17+03:00

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17 и 18 октября на сцене Владимирского театра драмы состоится осенняя премьера. Первым спектаклем в юбилейном, 170-м сезоне станет "Поминальная молитва".

События пьесы разворачиваются в начале ХХ века. После волны жесточайших еврейских погромов, прокатившихся по России в 1905 году, простые евреи в "глубинке" пытаются жить и радоваться жизни. В местечке Анатовка живет большая еврейская семья Тевье-молочника. Любимая жена Голда подарила ему пять красавиц-дочерей. И он всеми силами пытается обеспечить им удачное замужество и счастливую жизнь. Но красавицы влюбляются совсем не в тех, кто обеспечил бы им спокойное, безбедное существование.

Юмор и лирика, смех и слезы, комизм и трагичность, яркие характеры, афористичность языка — все это обещает нам постановщик спектакля — Петр Орлов, подаривший владимирскому зрителю оригинальную версию "Гамлета" Шекспира и "Старомодной комедии".

Начало спектаклей в 18 часов. Цена билета – 500-550 рублей.