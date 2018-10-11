В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус

11 Окт. 17:43 2018-10-11T17:43:02+03:00

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11 октября в районе трех часов дня в Вязниках, на улице Удобной случилась авария: столкнулись сразу четыре машины, включая грузовики и автобус. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

ДТП спровоцировал водитель грузовика с полуприцепом, не сумевший вовремя остановиться на красный сигнал светофора. Он влетел в другой грузовик. Как сообщили спасатели, в аварии пострадал только один. В паблике "Подслушано Вязники" очевидцы пишут, что этого водителя зажало в кабине грузовой машины, и он жив.

Подразделением 3 отряда ФПС производился сбор информации на месте ДТП. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 5 ед. тех., в том числе от МЧС 7 человек, 2 ед. тех.