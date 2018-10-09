Во Владимире пройдет ярмарка вакансия

9 Окт. 18:26 2018-10-09T18:27:12+03:00

В ней примут участие около 30 работодателей

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10 октября центр занятости населения приглашает на ярмарку вакансий «Занятость 2018». Она пройдет с 10 до 12 часов по адресу: ул. Белоконской, 6-а.

В ярмарке примут участие около 30 работодателей, среди которых — заводы «ВЭМЗ», «Автоприбор», фабрика по пошиву обуви «Ральфрингер», группа компаний «АБИ-продакт», предприятие «Передовые мебельные технологии», организованное концерном «Аскона» на территории «Точмаша», Демидовский фанерный комбинат, агентство по трудоустройству молодёжи «Профи», «Балтийский завод» (Санкт-Петербург). По вопросам трудоустройства и профориентирования участники ярмарки смогут проконсультироваться со специалистами.

Сегодня спросом на рынке труда пользуются рабочие профессии: оператор линии в производстве пищевой продукции, водитель автомобиля, продавец, повар, швея, электромонтер, кондуктор, официант, слесарь-ремонтник, кладовщик. Есть и вакантные должности для служащих: специалист, врач, медицинская сестра, инженер, охранник, техник, менеджер, фельдшер, инспектор, бухгалтер.