2018-10-09T16:31:59+03:00
Общество

Транспортного коллапса во Владимире завтра не будет

Руководству "Бигавтотранса" удалось договориться с водителями и кондукторами
Алексей СУХОВ
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В среду, 10 октября автобусы "Бигавтотранса" должны работать в штатном режиме, сообщил заместитель начальник службы эксплуатации компании Юрий Желдыбин.

- Мы будем работать, как обычно, - заявил он. - Уже сегодня, 9 октября автобусы выехали в город. Так что проблема исчерпана.

Это означает, что с кондукторами и водителями автобусов удалось договориться. Однако пока непонятно, каким образом. Потому что на вопрос, выплатят ли коллективу зарплату в полном объеме, вместе с премиями, Юрий Желдыбин ответил, что это не его компетенция. И он не знает, что будет с зарплатами коллектива "Бигавтотранса".

Напомним, что 9 октября во Владимире наступила настоящая транспортная катастрофа. Жители спальных районов не смогли вовремя уехать на работу, автобуса пришлось ждать более 40 минут. Всему виной забастовка водителей и кондукторов "БигАвтоТранса". На работу-то они вышли, да вот только в рейсы отправляться не стали.

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