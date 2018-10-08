Во Владимире поймали 57-летнего педофила

8 Окт. 16:24 2018-10-08T16:24:10+03:00

Он пришел в гости к друзьям и, напившись, начал приставать к 6-летней дочери

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Следственный комитет РФ по Владимирской области завел уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Владимира, подозреваемого в "насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Следствие установило, что 6 октября мужчина с супругой пришел в гости к друзьям на юбилей. Выпив лишнего, он отправился в другую комнату квартиры спать. Там он увидел двух маленьких детей. Мужчина выпроводил мальчика, а 6-летнюю девочку оставил и начал приставать к малышке.

Хозяйка квартиры заподозрила неладное, пришла в комнату и была шокирована увиденным.Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Психологическое состояние пострадавшего ребенка контролируется, при необходимости девочке будет обеспечено сопровождение специалиста. Расследование уголовного дела продолжается.