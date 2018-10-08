Житель Гороховецкого района снял колесо с машины, пока водитель спал

8 Окт. 14:23 2018-10-08T15:44:41+03:00

Полицейские задержали его на месте преступления

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22 сентября около трёх часов ночи сотрудники Вязниковского ГИБДД патрулировали район. Они обратили внимание на машину, припаркованную у остановочной площадки большегрузного транспорта на одном из участков федеральной трассы.

Как сообщают в пресс-службе областной полиции, приблизившись к легковушке, инспекторы заметили, что водитель перекладывает в багажник колесо. Отвечая на вопросы полицейских, автолюбитель заметно нервничал.

Оказалось, что колесо 23-летний житель Гороховецкого района снял и украл с одного из припаркованных большегрузов, пока водитель спал в салоне. Сумма ущерба превысила 26 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Колесо вернули хозяину.