В Муроме подросток, грабя пенсионерку, сломал ей палец
На муромлянина заведено уголовное дело
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В середине сентября 2018 года 18-летний муромлянин ограбил 72-летнюю женщину. Он отобрал у нее сумку.
На сайте областного МВД сообщается, что происшествие случилось на одной из улиц города днем. Парень напал на женщину и попытался выхватить у нее сумку. Пенсионерка, защищаясь, упала на землю и сломала палец на руке. Парень, забрав сумку, убежал. Женщина обратилась в полицию и полицейские нашли сумку рядом с местом происшествия. В конце сентября задержали и подозреваемого. 18-летний безработный парень сознался в содеянном и рассказал, что полторы тысячи рублей, найденные в сумке, уже потратил.