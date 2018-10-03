В Гусь-Хрустальном исполнительный директор предприятия не платил подчиненным зарплату и уходил от налогов

3 Окт. 14:09 2018-10-03T14:09:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гусь-Хрустальном исполнительного директора предприятия признали виновным в невыплате работникам зарплаты и налоговом преступлении. Мужчина совершал преступления полтора года.

Установлено, что руководитель предприятия был в своей должности с февраля 2016 года до 31 августа 2017 года. Все это время он полностью или частично не платил зарплату сотрудникам. Всего 103 человека не получили около 5 миллионов рублей. При этом предприятие получало доход. В это же время компания задолжала налогов на 11 миллионов рублей. Из всей этой суммы был погашен только один миллион.

Исполнительный директор, минуя заблокированные банковские счета, выводил из-под финансового контроля деньги и скрыл от госконтроля более 8 миллионов рублей. Руководитель признал неправомерность своего должностного поведения и пояснил, что закон нарушал, чтобы спасти производство. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства, возмещение ущерба государству и людям будет решаться за счет продажи имущества компании. Исполнительного директора оштрафовали на 300 тысяч рублей.