Во владимирских пельменях обнаружили опасную бактерию

2 Окт. 17:03 2018-10-02T17:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Россельхознадзор по Владимирской области, пельмени «Сочные» производства ЗАО «Мясная Галерея» содержат опасную палочковую бактерию Listeria monocytogenes (листерию), которая обитает в мясе и в молочных продуктах и вызывает листериоз у человека. Наиболее распространенным клиническим проявлением листериоза является диарея, сопровождающаяся тошнотой и рвотой. Листерия опасна для беременных, детей и пожилых людей. Данное предприятие находится в режиме усиленного лабораторного контроля.

- Вследствие повторного выявления предприятию выдано предписание о приостановлении действия декларации в части, касающейся серийного выпуска полуфабрикатов в тесте с куриной начинкой фасованных замороженных пельмени «Сочные», - сообщил Россельхознадзор.