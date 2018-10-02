В Коврове поймали похитителей крыши

2 Окт. 16:47 2018-10-02T16:47:25+03:00

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Злоумышленников, ранним вечером орудовавших на крыше животноводческой фермы в поселке Новый Ковровского района, заметили местные жители. Неизвестные грузили кровельный металл в кузов своего автомобиля. Увидев приехавшую вневедомственную охрану, которую вызвали сельчане, похитители металла попытались скрыться. Но одного из них – сорокатрехлетнего жителя Коврова - все же задержали во время погони. Сейчас устанавливаются другие злоумышленники, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.