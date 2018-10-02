В Кольчугино 18-летний парень обокрал родственницу

2 Окт. 14:13 2018-10-02T14:13:49+03:00

Он залез к ней домой и утащил золотое кольцо и деньги

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Кольчугинская полиция возбудила расследовала уголовное дело в отношении местного 18-летнего жителя. Его подозревают в краже.

По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, в июле молодой человек незаконно забрался в дом своей родственницы и, пока ее не было, своровал золотое кольцо и деньги. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию, оценив ущерб в четыре тысячи рублей.

Парень признал свою вину в преступление. Уголовное дело против него направлено в Кольчугинский городской суд.