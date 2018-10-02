Муромлянин украл урну с пожертвованиями в ответ на отказ продать ему алкоголь взаймы

2 Окт. 09:29 2018-10-02T09:29:30+03:00

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38-летний муромлянин украл из торгового павильона одного из сел урну с пожертвованиями. На мужчину заведено уголовное дело за грабеж.

Как сообщается на сайте областного МВД, подозреваемый попросил продавца продать ему спиртное взаймы. Получив отказ, мужчина схватил урну для пожертвований и убежал. Полицейские нашли подозреваемого. Выяснилось, что мужчину неоднократно судили за имущественные преступления. Муромлянин признался в преступлении и рассказал, что урну выкинул, а деньги потратил на свои нужды.