Муромлянин украл урну с пожертвованиями в ответ на отказ продать ему алкоголь взаймы
Сам контейнер мужчина выкинул, а деньги потратил
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38-летний муромлянин украл из торгового павильона одного из сел урну с пожертвованиями. На мужчину заведено уголовное дело за грабеж.
Как сообщается на сайте областного МВД, подозреваемый попросил продавца продать ему спиртное взаймы. Получив отказ, мужчина схватил урну для пожертвований и убежал. Полицейские нашли подозреваемого. Выяснилось, что мужчину неоднократно судили за имущественные преступления. Муромлянин признался в преступлении и рассказал, что урну выкинул, а деньги потратил на свои нужды.