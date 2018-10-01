Во владимирском музее природы покажут заспиртованных амфибий

1 Окт. 13:19 2018-10-01T13:19:34+03:00

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60 процентов населения планеты живет в городах. Город – искусственно созданная человеком среда обитания – резко отличается от естественной природы. Большинство диких животных не смогло приспособиться к каменным джунглям. Но некоторые прекрасно себя чувствуют в городских условиях. Таким «горожанам поневоле» и посвящена выставка

50 экспонатов – чучела птиц и животных, образцы насекомых и заспиртованные амфибии – из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника расскажут о многообразии живой природы в чертах города.

Это не только галки, домовые воробьи, серые вороны, которых мы видим ежедневно на улицах. Особый интерес представляют редкие представители фауны – их жизнь чаще скрыта от наших глаз пышной зеленью, толщей воды городских водоёмов или складками коры старого дерева…

Картину городской жизни дополняют редкие ностальгические фотографии 50-х – 80-х годов с видами Владимирских природных ландшафтов.

Выставка продлится до 25 ноября.