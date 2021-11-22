Владимирские депутаты нашли денег для переселения жителей из 15 аварийных квартир

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В этом году 53 жителя аварийных домов во Владимире должны стать новоселами. На это запланировано 22,6 миллиона рублей. Однако не все так гладко. Все снова упирается в деньги.

Люди хотят переехать в хорошее жилье, причем без каких-либо доплат. Однако, как правило, аварийное жилье намного меньше по площади, чем предлагают застройщики сегодня. Вот и получается, что за дополнительные метры доплачивает мэрия (по ГОСТу квартира должна быть не меньше 24 квадратных метров).

- Самая маленькая площадь квартир — 28 квадратных метров, а площадь расселяемых квартир от 9 до 24 квадратов, - рассказал на комитете по жизнеобеспечения заместитель главы города Сергей Литвинкин. - Получается, что 15 новых квартир для переселения будут по площади больше на 100 квадратных метров. Для этого необходимо дополнительно выделить 4 миллиона 100 тысяч рублей.

Депутаты поддержали это предложение, но усомнились, а хватит ли этих денег. Недвижимость на рынке сегодня дорогая, и цена одного квадратного метра — 72 тысячи рублей. Однако Сергей Литвинкин заверил, что средств должно хватить, поскольку будут участвовать и деньги из федерального бюджета.

Напомним, что ранее жители двухэтажного дома, построенного семьдесят с лишним лет назад и признанным аварийным еще в 2014 году, должны были переехать в новое жилье в этом году, но этого не произошло. Для них просто не смогли купить квартиры – ни застройщики, ни риэлторы не готовы продавать жилье по социальной цене, которая почти в два раза ниже рыночной. И самих жителей не устраивало получить компенсацию деньгами, на которые они не смогут приобрести квартиру. В итоге обитатели восьми частных и пяти социальных квартир обратились в суд, который обязал администрацию незамедлительно расселить жильцов, предоставив им квартиры не меньше тех, что имелись. Всего на это потребуется почти 30 миллионов бюджетных денег, часть из них уже есть, а недостающую сумму – около 11 с половиной миллионов рублей – решили добавить за счет выросших доходов казны.

А вот часть денег – почти 22 миллиона рублей – пришлось вернуть в областной бюджет. На эти деньги планировалось расселить два аварийных дома - №17 на улице Летне-Перевозинской и №15 на улице Гагарина. Но не получилось: сейчас по этим домам идут судебные тяжбы, в первом случае решается вопрос о принудительном изъятии земельного участка, во втором – о расселении.

Всего же к 2025 году во Владимире необходимо расселить 657 человек.