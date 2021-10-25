Владимирцам предлагают выбрать новый стиль для драмтеатра

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Владимирский театр драмы, сгоревший в прошлом году ждет не только ремонта, но и обновления. Руководство театра заявило, что готово обновить стиль театра, сделать его более современным. В помощь ему и при поддержке департамента культуры в конце сентября во Владимире прошел трехдневный интенсив «Реформа», во время которого дизайнеры из Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира и Удмуртии придумывали концепции фирменного стиля для областного академического театра драмы. Увы, ни одна из концепций не пришлась директору театра Борису Гунину по душе, хотя он сказал, что готов обсуждать их дальше. Теперь горожанам предлагают ознакомиться с идеями профессионалов и проголосовать за понравившийся вариант. Не исключено, что он все же ляжет в основу нового стиля владимирского театра.

Театр сегодня

Как отмечают специалисты, здание владимирского театра драмы построено в 1971 году по типовому проекту. похожие здания есть в Липецке и Пензе. При этом у него удачное расположение, он гармонично вписан в центр города, отделка фасада сочетается с памятниками белокаменного зодчества, а скульптуры напоминают о средневековой каменной резьбе. Зеркальные стекла, преломляющие архитектуру, тоже привлекают внимание.

Но при этом у афиш театра нет единого стиля, а значит, не возникает ощущение, что вас снова зовут в родной театр, возможности светодиодного экрана на здании не используются на полную – там только показывают видеофрагменты постановок или афиши, соцсети ведутся не лучшим образом, а сайт театра застрял в прошлом, очень «тяжелый», сложно найти нужную информацию.

По мнению участников интенсива у театра три проблемы: спектакли кажутся заумными и не все готовы туда идти, неактуальность общения со зрителями и закрытость театра. Исходя из этого, три команды дизайнеров и предложили свои концепции.

Смычка классики и современность

Концепция №1.

В первом варианте дизайнеры считают, что классика должна сочетаться с современностью, реальность с игрой, а сам театр становится пространством преобразования. Разработчики этой концепции уверены: театр сегодня – это именно ощущение, а значит, изображения (в том числе на афишах), нужно упростить до цветных плашек, чтобы разбудить у зрителя фантазию и интерес к постановке. Название театра на билетах предлагают изображать аббревиатурой ВАТД, лев изображается в форме ромба и становится ближе к смайликам, передавая разные эмоции – в зависимости от спектакля. Шрифт, кстати, тоже может меняться от спектакля к спектаклю. Кроме того, театру предложили стать дружелюбнее и вместо строго-угрожающих правил («Одежда для театра должна быть торжественной!»), мягко рекомендовать что-то («Успеть найти свое место до 3-го звонка и сделать фото в красивом зале», «Оставить маленьких детей бабушкам и вдвоем насладиться спектаклем»).

Волшебный мир

Концепция №2.

Дизайнеры из второй команды предлагают поверить, что театр – это волшебство. Они придумали концепцию огней-светлячков, которые поведут зрителей в мир чудес. Эти огоньки привлекут внимание к важным деталям на афишах, фасаде, который предложили подсветить с помощью волшебных огней, билетах и прочих театральных атрибутах. Кроме того, академичность постановок они предлагают передавать с помощью черно-белой графики (единственный цветной акцент – светлячок), а привлекать молодежь с помощью крупных заголовков. Львов на логотипе театра сделали чище и графичнее, но сохранили их узнаваемую «владимирскость» и также оставили в овале. В этом вопросе они прислушались к директору театра – он тоже не хотел отказываться от львов. Дизайнеры посчитали, что главная ценность театра – актеры, а потому предложили печатать их портеры на афишах и билетах, чтобы театралы могли сохранить свою коллекцию. Правда, руководство театра посчитало огоньки детскими, а насчет портретов актеров засомневалось, что они захотят такой славы.

Центр культурной жизни

Концепция №3.

И, наконец, в третей концепции драмтеатр позиционируется как центр культурной жизни Владимира, где соединяется прошлое и будущее, зритель и искусство. Они предлагают сделать классику не пугающей, а притягательной, избавиться от лишних деталей, добавить легкости и открытости. Например, логотип будет выглядеть как «В.ТЕАТР», только буква В станет резной. С таким логотипом – всего одной буквой – предлагают делать и мерч, в том числе украшения – кольца. Это проявится не только в дизайне, но и наполнении театра, где откроются кафе, библиотека, коворкинг, а труппа станет чаще общаться со зрителями, как в соцсетях, так и в самом театре или около него на летней сцене, утраивая экскурсии в закулисье, мастер-классы и лекции по театральному мастерству, стихотворные чтения. Кроме того, театру предлагают стать приветливее, добавив таблички «Сегодня уже среда, а сердце – В.ТЕАТРЕ», «Зрителям рады В.ТЕАТРЕ», уйти от фотографий, где много черного. На афишах, выделять лицо актера, потому что в театре главное – люди, использовать современные крупные шрифты, готовить отдельные макеты для Инстаграма.

КОНКРЕТНО

Подробнее познакомиться с концепциями и проголосовать можно до 1 ноября по ссылке. Пока более половины голосовавших выбирает третий вариант (более 58%). Около 22% предпочитают первую концепцию .а идея со светлячками-огоньками привлекла чуть больше 19%.