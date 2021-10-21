В ковидных госпиталях Владимирской области практически не осталось свободных мест в реанимациях

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Несмотря на то, что коэффициент распространения коронавируса во Владимирской области немного ниже, чем в целом по России, случаев заражения с каждым днем становится все больше.

На сегодняшний день в больницах области развернуто 2255 коек. 90,7 процента из них заняты, свободными остаются 9,2 процента. А реанимационных коек практически не осталось.

- За два года пандемии мы развернули максимальное количество коек. И судя по анализу скорости поступления новых пациентов и выписки выздоровевших, прогноз у нас неблагоприятный. Департамент здравоохранения предпринимает все усилия по наращиванию коечного фонда. По сравнению с прошлой неделей было развернуто еще 149 коек. Пациенты госпитализируются в любой ковидный госпиталь, где есть свободные места. Каждые три часа диспетчер собирает эту информацию и передает ее бригадам скорой помощи. Если же возникают экстренные ситуации, то уже подключается департамент, - рассказала Светлана Григорян, официальный представитель облздрава.

Врачи работают на износ. Ежедневно в скорую поступает по 98 вызовов от пациентов с подозрением на ковид, в 80 процентах необходима срочная госпитализация.

Большая нагрузка ложится и на терапевтов. В день они принимают по 40-50 пациентов, плюс по 45 вызовов на дом.

- В одиннадцать часов вечера врачи возвращаются в лечебные учреждения, садятся на кушетку, чтобы немного отдохнуть. А потом начинают оформлять документы в электронном виде. Все врачи работают на пределе. Поэтому мы очень просим жителей относиться к врачам с пониманием. Ну и самим не плошать, - обратилась к жителям Светлана Григорян.

В облздраве отмечают, что большинство тяжелых пациентов сами виноваты в своем состоянии — вовремя не вызывают врача и не следуют назначенному лечению, начитавшись статей в интернете.

- Из федерального бюджета было выделено 64 миллиона рублей на необходимые лекарства, и с сегодняшнего дня они в необходимом объеме есть в больницах. Пациенты их могут получить либо от лечащего врача при обращении в отделение, либо им домой их должны принести медицинские работники или волонтеры, - рассказала Светлана Григорян.

Ситуация будет усугубляться тем, что желающих сделать прививку не становится больше, хотя в регионе созданы все условия для вакцинации. Несмотря на это, в сутки по области прививки делают 1650 человек. А для выработки коллективного иммунитета, необходимо, чтобы вакцинацию проходило по пять тысяч человек. Если так пойдет и дальше, придется продолжать перепрофилировать больницы под ковидные госпитали.