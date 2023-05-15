Во Владимире в 2022 году большую часть бюджета потратили на образование

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Публичные слушания об исполнении городского бюджета за 2022 год состоялись 11 мая в администрации города Владимира. Вообще в публичных слушаниях может принять участие абсолютно любой человек, однако в зале можно было увидеть лишь чиновников и депутатов владимирского Горсовета.

Компенсация «Владимирпассажиртрансу»

В начале публичных слушаний руководитель управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Ольга Гарева дала общую картину развития города. Так она заявила, что население города сократилось и составило 350,7 тысячи человек. В 2021 году эта цифра составляла 352,8 тысяч жителей. Зато выросла цифра по введенной жилплощади. В 2022 году в областном центре построили 368,8 тысячт квадратных метров или 6017 квартир, что в два раза больше, чем в 2021 году.

После доклада Ольги Гаревой на трибуну вышла начальник финансового управления мэрии Вера Трусова. Ее сообщение пестрело массой цифр с рублями и процентами.

Итак, доходы бюджета составили 11 миллиардов 419 миллионов рублей. Что до расходов, то они оказались равны 11 миллиардам 31 миллиону рублей.

Из 4 миллиардов 31 миллиона налоговых поступлений именно жители уплатили в казну 2 миллиарда 377 миллионов. Из них 656 миллионов пришлось на земельный налог, а 215 – на транспортный. Налоги на имущество составили 118 миллионов рублей.

В целом же городскую казну тратили так: 13 процентов пошли на адресные инвестиционные программы, все остальное отправилось в графу текущих расходов.

Во-первых, не забыли проиндексировать зарплату бюджетникам, на что потратили более 202 миллионов рублей. Еще 365 миллионов направили на физкультуру и спорт. В частности, на эти деньги подготовили 3800 спортсменов, в том числе оплатили выезды и проведения соревнований, построили спортивные площадки, закупили снаряды и технику, включая мотоциклы для мотоклуба.

Немаловажно отметить, что на обеспечение 22 тысяч льготников, пользующихся социальными прездными, было израсходовано 143 миллиона рублей, а муниципальный «Владимирпассажиртранс» на возмещение разницы между тарифами и реальной стоимостью перевозки пассажиров получил 157 миллионов рублей.

Еще 390 миллионов потратили на культуру, включая ремонты театра «Разгуляй» и других учреждений, а также создание модельных библиотек. А на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (2000 человек) выделялось еще 29 миллионов рублей.

Расходы на учеников

Но самыми крупными оказались расходы на образование. Они «съели» почти половину всего городского бюджета, или 5 миллиардов 435 миллионов рублей.

- На содержание одного ребенка в детском саду в год вышло 94,4 тысячи рублей. В 2021 году эта цифра составляла 85,1 тысячу, - констатировала Вера Трусова.

При этом 4500 детей вовсе освободили от оплаты садиков.

Чуть меньше приходится тратить на школьников. В 2022 году один ученик обходился городской казне в 51700 рублей в год, годом ранее эта цифра составляла 48800 рублей. Всего же во Владимире обучаются более 40 тысяч школьников, так что расходы на них составили 2,5 миллиарда рублей.

Не забыли классных руководителей, которым положены выплаты в 5000 рублей, их получали 1388 педагогов.

Еще 454 миллиона направили на работу 64 кружков, которые посещают более 18 тысяч ребят. 231 миллион ушел на питание, включая детей с первого по четвертый класс, а также на предоставление льгот вынужденным переселенцам и детям участников СВО.

На летние пришкольные лагеря затратили 90 миллионов рублей, и еще 17 пошло на экскурсии, в том числе в другие регионы.

Наконец, 10 миллионов потратили на ремонт и закупки инвентаря для лагерей «Икар» и «Дружба», а на 149 миллионов рублей обновили школы, садики и гимназии (закупили оборудование, установили заборы, обновили окна и провели массу других мероприятий).

В конце публичных слушаний председатель городской контрольно-счетной палаты Николай Русаков отметил, что никаких нарушений при исполнении бюджета не выявлено, но посоветовал администрации повысить эффективность расходования бюджетных денег.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

0,5 процента составил официальный уровень безработицы во Владимире.

52 900 рублей составил средняя зарплата в 2022 году. Рост ее в процентном выражении составил 13,8 процента по сравнению с 2021 годом.