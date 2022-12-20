Прокуратура Владимирской области своей проверкой показала, что мусорная реформа в регионе провалена

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Прокуратура Владимирской области провела проверку исполнения "мусорной" реформы , и нашла нарушения на всех уровнях ее исполнения - у органов государственной власти и местного самоуправления, региональных операторов и других.

Среди наиболее частых проблем - несанкционированные свалки, которые никак не могут ликвидировать. Их выявили в Гороховце, Лакинске, Коврове и так далее. Что касается регоператоров, то:

- ООО «Экоград», осуществляющий деятельность по транспортированию отходов на территории Ковровского района по договору с ООО «Биотехнологии», не соблюдал график по вывозу мусора, а используемые им мусоровозы не оборудованы специальными отличительными знаками.

- ООО «Хартия» как региональный оператор за 2,5 года не разработала инвестиционную программу в области обращения с ТКО на территории своей зоны деятельности.

Также ООО «Эко-транс» обвинили в том, что предприятие сортирует отходы на площадке, которая, мусоросортировочным предприятием не является и не соответствует ряду требований.

Всего в ходе надзорных мероприятий выявлено более 500 нарушений, в связи с чем внесены почти 300 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлекли более 260 лиц. Наказано 213 человек.

Наконец, прокуратура области выявила нарушения у департамента природопользования и охраны окружающей среды региона. И тут все серьезно. Так, в прокуратуре области заявляют, что в настоящее время сортировке подлежит только 10,7% от образовавшихся на территории области отходов. Занимаются ими лишь три предприятия! При этом эффективность сортировки не превышает 7%, таким образом, 99,3% отходов подлежат захоронению. А мусорная реформа предполагала, что мы уйдем от этого полностью.

«До настоящего времени департаментом не утверждена ни одна инвестиционная программа по строительству объектов обработки твердых коммунальных отходов, несмотря на то, что строительство указанных объектов планируется и ведется. Каких-либо мероприятий по обработке отходов, образовывающихся на территории Киржачского, Кольчугинского, Юрьев-Польского районов действующая и планируемые схемы обращения с отходами не предусматривают. Весь запланированный результат работы и реализации мероприятий на данном направлении сводится к уменьшению количества отходов, подлежащих захоронению, на 3% от их общего количества, а запланированная эффективность введенных в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов составит менее 5%», заявили в прокуратуре.

Вывод сделанный ведомством прост – «ни одним региональным оператором возложенные обязанности не исполняются, при этом со стороны департамента мер, направленных на реализацию Соглашений и понуждение к этому операторов, не принимается». В ведомстве заявили, что они внесли представление заместителю губернатора области Сергею Волкову, который курирует сферу.