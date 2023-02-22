Октябрьский военный городок во Владимире отдали под застройку муромлянам

Фото с сайта ДОМ.РФ.

Октябрьский военный городок, известный так же, как территория бывшей военной части, которую до 2015 года занимал 44-й гвардейский учебный танковый полк имени Сухэ-Батора, будет застроен жилыми домами. И делать это будет муромская строительная компания «СЗ «Уником». Соответствующий аукцион был разыгран 20 февраля представители корпорации ДОМ.РФ.

На самом деле территория военного городка с 2015 года пустует. Именно тогда танковый полк перебрался в деревню Пакино Ковровского района. А территория после этого пустовала и зарастала травой и деревьями, что очень хорошо видно на фотографиях, прикрепленных представителями ДОМ.РФ на странице аукциона.

Фото с сайта ДОМ.РФ.

На аукцион от 20 февраля в итоге заявилось три участника. Но победителем объявили муромского застройщика ООО «СЗ «УНИКОМ», так как его представители предложили наибольшую цену на аукционе. В итоге, два земельных участка отданы под застройку за 226 миллионов 771 тысячу 367 рублей.

По договору муромский застройщик обязан превратить территорию общей площадью 28,8 га в жилой квартал, который будет располагаться между улицами Чайковского и Красноармейской. Дома должны быть среднеэтажными и многоэтажными. При этом первые этажи домов должны быть спроектированы под нежилые помещения. Их планируют отдать под магазины и социальные объекты.

Также застройщик обязуется возвести объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также нежилые здания и сооружения социального и коммерческого назначения.

В договоре указано, что минимальная площадь жилого фонда на территории земельных участков должна составлять не менее 182 250 квадратных метров. А максимальная площадь жилого фонда не должна превышать более 202 500 квадратных метров. На все работы застройщику дано 9 лет с даты подписания договора аренды и договора о комплексном развитии незастроенной территории.

О муромской строительной компании известно, что они входят в топ-5 застройщиков Владимирской области, уступая лишь таким компаниям, как «Игротэк», «ИнтерСтрой Плюс», ГК «Континент» и «Монострой». Компания существует с 2017 года. И за это построила 35 многоквартирных домов (данные взяты с портала «Единый ресурс застройщиков»). Все введенные объекты располагаются в Муроме.