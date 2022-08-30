За частную продленку владимирцам придется отдать от 10 тысяч в месяц

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через пару дней наступит новый учебный год. И родители первоклашек, которые работают с утра до вечера и не имеют помощников, будут ломать голову, куда же пристроить ребенка после уроков. Не каждый решится оставить свое чадо одного дома.

Проблему бы решили продленки, которые раньше работали во всех школах города. Однако их ликвидировали, а те, что остались в нескольких школах, платные. Но их настолько мало, что масштабно эту проблему не решает.

Построим школы, появятся продленки

На августовском педсовете о группах продленного дня не вспомнить не могли. Глава региона Александр Авдеев дал поручение вернуть необходимые продленки. Однако сделать это не так-то просто, ведь необходимо найти свободное помещение, педагогов, которые согласятся на дополнительные занятия. Сколько, где, а главное, когда появятся продленки, сейчас сказать сложно. Однако заявки от родителей департамент образования начнет принимать уже с сентября.

К слову, чтобы в школах появились свободные помещения, необходимо ликвидировать вторую смену. А для этого необходимо построить новые образовательные учреждения. В частности, сейчас строят две школы на 1100 мест в Коврове и Покрове, начальную школу в Сновицах, реконструируют школу на 500 мест в Лакинске.

- В Коврове завершаем капремонт школы на 528 мест. В этом году планируем начать строительство начальной школы на 350 мест в Гусь-Хрустальном и школы на 500 мест в Вязниках. А в 2024 году рассчитываем построить школу в активно растущем микрорайоне Веризино во Владимире, - отметил Александр Авдеев.

Кроме того, в этом году пройдет капитальный ремонт 10 образовательных учреждений: во Владимире, Гороховецком, Собинском, Селивановском, Киржачском, Суздальском районах.

- В Александрове выделили земельный участок под строительство школы в новом микрорайоне. Разработана и проходит государственную экспертизу необходимая документация. В конце года мы получим стоимость работ, сроки выполнения, что позволит внести проект в бюджет 2023 года. Как правило, строительство большой школы на 1100 мест занимает два года. Так что в 2024 году она откроется, – рассказывала в прямом эфире ЦУРа директор департамента образования Светлана Болтунова.

Также готовится заявка в Министерство просвещение на строительство школы в Юрьевце, она может открыться уже в 2025 году.

Выучат уроки, накормят и развлекут

Ну, а пока вопрос с продленкой в школах не решился, у родителей остается альтернатива — нанять няню или бабушку-соседку или определить ребенка в частную продленку, где обещают «полный пакет». Мы нашли несколько таких образовательных учреждений.

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Продленка «Children Ville» подойдет для жителей Доброго. За 16 тысяч в месяц (или 1400 рублей в день) ребенка встретят из школы, накормят обедом и полдником, выучат все заданные уроки. После этого предусмотрена прогулка. А если школьнику необходимо на секцию, его туда отведут. За отдельную плату (450 рублей) с ребенком будут заниматься английским. Организаторы говорят, что оперативно подстраиваются под изменения в расписании и всегда на связи с родителями. Продленка работает с 8 до 19 часов.

Частный детский сад «Город детства» тоже предлагает группу продленного дня. Здесь предлагают трансфер из школы на собственном автобусе, помощь в подготовке уроков, возможность дневного сна, питание, прогулка. Помимо этого дополнительно организованы 4 направления занятий по развитию в спорте, музыке, хореографии и изобразительном искусстве. За отдельную плату есть возможность выбрать индивидуальные занятия с репетитором, изучение английского и китайского языков, занятие гимнастикой, шахматами, дзюдо. Продленка работает в первую и вторую смену с 8 до 19 часов для школьников с 1 по 4 класс. Стоимость: 18 тысяч рублей в месяц - абонентская плата с учетом питания. Трансфер ребенка из школы – 150 рублей в день.

Свои услуги для учеников 1-3 классов предлагает и клуб «Калейдоскоп» (подойдет для учеников школ №36, 38, 10, 40, 34, 35, 49, 39, 9 и 23). Педагоги заберут детей из школы, сходят на обед в ближайшее кафе с проверенной кухней. Дети сделают уроки под присмотром учителя с высшим педагогическим образованием (на чистовую и «под ключ» делают математику и русский, остальные уроки ребенок делает самостоятельно). Обещают увлекательные творческие занятия (аппликация, лепка, рисование, бисероплетение и другие). Ребенок будет находиться в продленке до 18 часов. Во время продленки возможны индивидуальные занятия с репетитором по любым предметам. Стоимость услуг: 9900 рублей в месяц или 990 рублей в день. Горячее питание - 300 рублей в день при необходимости.

С 12 до 12.30 будет работать продленка для учеников 1-3 классов в центре Владимира (улица Девическая, 17). Здесь предлагают несколько пакетов услуг. За 550 рублей в день — пребывание и прогулка, чаепитие, помощь в выполнении домашнего задания, творческие занятия в свободное время и подвижные игры. За 790 рублей предлагают дополнительно обед и дополнительный кружок один раз в неделю на выбор (живопись и лепка, шахматы, английский). За 950 рублей дополнительный урок 4 дня в неделю по расписанию (шахматы, музыка, английский, архитектура).

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