Мошенники завлекают владимирцев бонусами и компенсациями

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Владимирское отделение Центробанка России сообщает, что мошенники стали использовать новые способы обмана жителей 33 региона.

Аферисты звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают, что на счете человека накопились бонусы. Их предлагают конвертировать в рубли и вывести на карту. При этом утверждают, что автоматом деньги на карточку не зачислятся, транзакцию нужно провести отдельно. Владельца карты просят назвать ее реквизиты, а затем код подтверждения из уведомления от банка – якобы для перевода кешбэка. На самом деле эта информация нужна мошенникам для того, чтобы списать деньги с карты.

Кроме того, «доброжелатели» под видом выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников, создают специальные сайты для возврата денег, ссылки на которые направляют по электронной почте, через смс или мессенджеры. Иногда они звонят с предложением оформить компенсацию за похищенные средства. Владимирцев просят заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы якобы проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его. А затем, получив эти данные, похищают у человека деньги с карты.

- Банки не компенсируют списанные средства, если клиент сам сообщил мошенникам конфиденциальные данные, которые помогли обнулить счета. Поэтому никогда не сообщайте полные реквизиты карты, пароли от мобильного и онлайн-банка, а также коды из уведомлений об операциях. Не доверяйте звонкам и сообщениям от незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банка или государственных органов. По любым банковским вопросам, в том числе по компенсациям и кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации, – пояснил эксперт по информационной безопасности Владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк. – Если деньги списали без вашего согласия и участия, незамедлительно обратитесь в банк, заблокируйте карту и в течение суток после происшествия напишите в отделении банка заявление о несогласии с операцией, а также заявление о хищении в полиции.