Во Владимирской области собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Кадр из трансляции прямой линии.

Вечером 25 января прошла вторая прямая линия врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Она длилась в два раза дольше (почти два часа) и запомнилась большей организованностью. Но самое главное прозвучали ответы на ряд вопросов, касающихся не только конкретных людей, но и всего региона в частности.

Медосмотры под запретом

Так, Александра Авдеева естественно спросили про то, что будет с регионом в ближайшее время из-за нового штамма коронавируса «Омикрона». Тем более, что за несколько часов до этого в СМИ уже появилась информация о том, что плановая помощь в регионе отменяется.

- Здесь произошло определенное недопонимание. Плановая помощь в регионе не отменяется полностью, речь идет лишь об отмене диспансеризации и профилактических медосмотров, - объяснил Авдеев. - Дело в том, что омикрон сильно ударит по первичному звену, и его надо подготовить к предстоящей волне, к тому высокому уровню нагрузки, что предстоит.

При этом глава региона заявил, что в «белом доме» думают о возвращении определенных коронавирусных ограничений, что существовали в области ранее. Возможно, вновь вернется измерение температуры в общественных местах, вход по ПЦР-тестам и справкам, а также ограничения по заполняемости залов.

«Слишком давно не повышался тариф»

Ближе к концу «прямой линии» Александру Авдееву задали вопрос жители отдаленных муромских деревень. Он касался того, что пропали рейсы из Мурома до их деревень и обратно. Врио губернатора на это ответил, что тема общественного транспорта для региона болезненная.

Александр Авдеев.

- Нынешние тарифы, что есть во всех муниципалитетах Владимирской области не покрывают затраты пассажироперевозчиков. Они много лет не пересматривались. А за это время изменилось налогообложение, выросли цены на ГСМ, изменился рынок труда. Не зря же многие водители ушли на строительство М-12. Так что стоимость проезда повышать придется, хотя я понимаю, что мера эта непопулярная. Но мы видим, что перевозчики уходят. В районах эта проблема стоит очень остро. И она уже подбирается к Владимиру.

Глава региона заявил, что тарифы будут повышать до уровня себестоимости проезда в конкретных муниципалитетах. А вот расходы на покупку новых автобусов на пассажиров вешать не планируют. Их покупать планируют за счет инфраструктурных кредитов и областного бюджета. На ближайшие годы нужно полмиллиарда рублей. Среди тех, кому точно будут покупать новый транспорт оказались Владимир и Муром. По остальным городам пока вопрос решается.