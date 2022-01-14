Прививки от гриппа сделали только 46 процентов жителей Владимирской области

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В областном управлении Роспотребнадзора констатируют — каникулы пошли на пользу жителям региона. Из-за разобщения коллективов удалось стабилизировать ситуацию по заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

- За первую неделю года 6253 человека обратились в больницы, показатель заболеваемости снизился на 48 процентов. Мы провели 438 исследований, в ходе которых были выявлены грипп «А» и риновирусные инфекции, - рассказала официальный представитель областного управления Роспотребнадзора Дарья Никитина.

Кроме того, в регионе практически завершилась прививочная кампания против гриппа. Прививки сделали 46,6 процента жителей.

Меньше российского показатель заболеваемости и по коронавирусу. Причем во всех возрастных категориях. На 29,5 процента стали меньше болеть пенсионеры 65 лет и старше, на 25,4 — в возрасте 50-64 лет, на 29,2 — в возрасте 30-49 лет и на 1,5 процента молодежь 18-29 лет.

Что касается вакцинации, то за праздники первый компонент прививки сделали более 1700 человек, второй — около 3200 человек. На сегодняшний день доля вакцинированных составляет 53,7 процента от всего взрослого населения.

- Сейчас мы ожидаем подъем заболеваемости, поскольку дети вернулись в школы, а люди на работу. Кроме того, в регион может прийти штамм «омикрон». У наших соседей — Московской, Нижегородской, Рязанской областях он уже есть. Причем выявлен он у людей, которые не выезжали за границу, - сообщила Дарья Никитина.

Инкубационный период омикрона очень короткий — один-два дня. Симптомы же могут начать проявляться на 3-5 сутки. Особенностью является сильная слабость, ломота, головная боль, а также обычные симптомы простуды — першение горла, кашель, насморк, температура до 38, снижение аппетита. Реже теряется обоняние и вкусовые ощущения.

Врачи советуют не заниматься самолечением и при первых симптомах обратиться в больницу, поскольку при заражении поражение бронхов и легких происходит стремительно.