Грозит ли Владимирской области вторая самоизоляция: власти уже продумывают варианты развития событий

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Буквально в течение недели «коронавирусная» тема вновь стала для всех актуальной. А все потому, что статистика по числу новых случаев в сутки в ряде регионов (в первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге) внезапно взлетела по показателям почти в два раза.

65 новых коек

В Москве в минувшие выходные власти столицы ввели несколько серьезных запретов на нахождение в общественных местах. Вслед за Москвой Ивановская область снова выставила «блок-посты» на своих границах, и опять стала требовать от приезжих справки об отсутствии ковида.

Владимирцы также немало встревожены происходящим в соседних регионах, тем более что с 12 июня количество мест в больницах для пациентов с коронавирусом вдруг увеличилось сразу на 65 коек — с 763 до 828. Однако выяснилось, что пока жителям Владимирской области паниковать рано.

- Разворачивать дополнительные ковид-госпитали не планируется, однако все будет зависеть от дальнейшей ситуации, - объяснил официальный представитель департамента здравоохранения Владимирской области Андрей Трохин.

В облздраве добавили, что те самые 65 новых «ковидных» коек — это вовсе не «один новый госпиталь», а естественная «прибавка» от всех медучреждений региона — по одному-два койко-места в зависимости от потребности.

Одновременно в областной администрации заверили, что введение новых ограничений в связи с ростом коронавируса не планируется, да и самого роста пока не наблюдается.

- Соответствующих предложений от руководства регионального Роспотребнадзора не поступало. Пока у нас коэффециент распространения заболеваемости ниже среднероссийского, - сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.

«На низком старте»

Что касается Роспотребнадзора, то и здесь пока не торопятся с громкими заявлениями на тему запретов.

- Этот вопрос остается открытым и обсуждается на заседаниях оперативного штаба, так как в целом в России ситуация обостряется. Наш ближайший сосед — Москва — дает до 48 процентов фактической заболеваемости от всей страны, - говорит официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Однако на сегодняшний день ситуация по Владимирской области пока стабильна.

По словам специалистов ведомства, сегодня в России наблюдается рост коронавируса в 50 субъектах, среди которых нашего региона нет. При этом лишь в 12 регионах происходит снижение заболеваемости. В связи с такой ситуацией областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом находится на «низком старте», и возможно, что в ближайшую неделю будет какая-то ясность по поводу ограничений.

- Если рост заболеваемости по области начнется, то будем анализировать, какая именно возрастная группа будет расти, - объясняет Марина Колтунова. - Мы очень переживали за людей «65 плюс», но теперь во многих субъектах болеть начинает молодежь от 18 до 29 лет. Соответственно возрастной категории будут вводиться и ограничения.

Как говорят в Роспотребнадзоре, если болеть будет молодежь, то придется отменять дискотеки, ночные клубы, круглосуточные и зрелищные мероприятия. Если же заболеют пенсионеры, придется снова возвращать их на самоизоляцию по домам. А если коронавирус нападет на «средний возраст» - возможен вариант с очередной «дистанционкой». Во всяком случае, санитарные врачи успокоили — речь о введении всеобщей самоизоляции пока точно не идет.

Кстати, вопреки радужным прогнозам о том, что к лету мы добьемся коллективного иммунитета, когда стойкость к коронавирусу обретут более 60 процентов населения благодаря вакцинации и собственным защитным силам организма, этой цифры достичь до сих пор не удалось.

- Сейчас эта цифра составляет лишь около 17 процентов, и сроки достижения коллективного иммунитета постоянно отодвигаются, так как граждане не активно участвуют в иммунизации, - резюмировала Марина Колтунова.

По словам специалистов, самая эффективная мера против коронавируса — это постановка прививки, однако желающих пройти иммунизацию мало. В связи с тем, что дело это сугубо добровольное, говорить о скором достижении коллективного иммунитета не приходится. Так что не исключено, что через месяц или раньше во Владимирской области действительно снова придется вводить «коронавирусные» запреты.