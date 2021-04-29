Владимирцам не надо будет собирать документы для получения льготы по транспортному налогу

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Апрельское заседание Законодательного собрания Владимирской области было невероятно спокойным и на удивление коротким. Давненько уже народные избранники не разбирались с повесткой за полтора часа. При этом на заседании по разным причинам не присутствовали спикер ЗС Владимир Киселев (его подменял Роман Кавинов), а также экс-руководитель фракции КПРФ Максим Шевченко. Первый был в командировке, а второй, скорее всего, сконцентрировался на подготовке к выборам в Госдуму, что пройдут осенью этого года.

Налоговая сама соберет все документы

Да и сама повестка была небольшой – всего десять вопросов. А уж реально существенных (где в закон не вносились чисто технические правки) в ней было и того меньше. Одним из них стал проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном налоге».

Депутаты решили облегчить жизнь льготникам. Дело в том, что сейчас все они должны собирать документы, доказывающие право на льготу по транспортному налогу. В ЗС посчитали, что это не совсем правильно. Теперь во Владимирской области установлен беззаявительный порядок получения льготы. Налоговые службы автоматом будут собирать документы для всех тех, кто подпадает под право на льготу по областному закону «О транспортном налоге».

- При этом если у гражданина две и более машины, то льгота распространяется на самое мощное транспортное средство, - сказал Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗС.

Напомним, что право на льготу по транспортному налогу во Владимирской области имеют:

- пенсионеры и инвалиды 1, 2, 3 групп (от 50 до 75 процентов)

- один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) в многодетной семье (50 процентов)

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней; чернобыльцы и приравненные к ним лица; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; сельскохозяйственные товаропроизводители; ветераны боевых действий (100 процентов).

Не пустил депутата – штраф!

А еще народные избранники решили ввести наказание для тех руководителей бюджетных учреждений, которые не пускают депутатов на территорию своих предприятий. В рамках ЗС были внесены изменения в закон «Об административных правонарушениях во Владимирской области».

- Дело в том, что сейчас многие из нас постоянно сталкиваются с тем, что их не пускают в разные учреждения, хотя мы пытаемся лишь исполнять свои обязательства перед населением, - пояснил автор законопроекта Антон Сидорко. – Я вот, например, два месяца не мог попасть на территорию Лакинского водозабора, а в киржачский ФОК сумел попасть лишь с полицией. «Волгабас» же и вовсе не допустил меня, хотя я их очень просил.

Услышав о последнем предприятии, депутат Михаил Максюков, будучи сам предпринимателем, заявил, что он на месте руководства завода тоже не пустил бы Сидорко, подразумевая, что частники и не обязаны пускать на свою территорию кого бы то ни было, кроме контролирующих организаций. На это лидер КПРФ попросил не передергивать и напомнил о том, сколько государство вложило в проекты «Волгабаса».

В любом случае по новым правилам штрафовать будут лишь директоров бюджетных учреждений области. Сумма штрафа будет варьироваться от одной до двух тысяч рублей. По замыслу депутатов протокол на директоров будут составлять сотрудники полиции или другие органы с соответствующими полномочиями после жалобы от депутата уровня Заксобрания или муниципальных советов.