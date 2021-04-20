Депутаты ЗС "выбили" из дорожного фонда Владимирской области 300 миллионов на муниципальные дороги

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И снова о бюджете Владимирской области. Депутаты Законодательного собрания собрались на внеочередное собрание, чтобы распределить федеральный транш на ЖКХ, туризм и дорожное хозяйство, а также найти в бюджете региона дополнительные деньги на ремонт муниципальных дорог.

180 миллионов рублей на Рпенский проезд

В принципе, это стандартная практика, когда весной в субъекты РФ начинают поступать федеральные деньги. Что-то идет чисто на регион, что-то в рамках реализации национальных проектов.

Так, например, из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ региону выделено почти 500 миллионов рублей (498,493 миллиона). Эти деньги должны ускорить темпы расселения людей из аварийного жилья. А еще Ковровский район в этом году не успевает решить организационные вопросы и поэтому не сможет участвовать в федеральной программе «Чистая вода». В итоге, три миллиона рублей, которые были запланированы на этот район, переведут на обновление очистных сооружений в Киржаче и Петушках.

Однако большая часть денег пойдет на Рпенский проезд, на который в ближайшие три года будет выделено более 2 миллиардов рублей. При этом чисто в этом году на дорогу, необходимую для разгрузки Доброго, выделят 181 миллион рублей. Хотя изначально речь шла о гораздо большей сумме.

Все эти деньги депутаты утвердили легко. А вот потом стало жарко.

«Привести дороги бы в удобоваримое состояние»

Самое интересное в Заксобрании началось во время обсуждения 27 поправок, предложенных партией «Единая Россия». Их озвучил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗС Михаил Максюков. Он сказал, что дороги в муниципалитетах по весне регулярно приходят в негодное состояние, однако в этом году «все особенно плохо».

- И нам теперь надо, по сути, привести их хотя бы в удобоваримое состояние, - заявил он. – Поэтому мы предлагаем выделить из областного дорожного фонда 300 миллионов дополнительно на муниципальные дороги, а также выделить, наконец, 260 миллионов на ремонт путепровода в Коврове через железную дорогу. 120 миллионов – в 2021 году, 140 миллионов – в 2022 году.

Речь идет о путепроводе через железную дорогу на проспекте Ленина в городе Коврове. Разрушается он уже более десяти лет, и еще во времена губернатора Николая Виноградова вызывал опасения. Однако после того как на прошлом заседании о нем заговорил депутат Алексей Говырин, упрекнув областную администрацию в бездействии, депутаты решили, что откладывать больше не стоит.

Противостояние фракций

Как обычно бывает в последнее время, любой мало-мальски актуальный вопрос в ЗС приводит к противостоянию двух фракций – «Единая Россия» и КПРФ. Последние говорили, что муниципалитетам за последние два года итак дали достаточно инструментов на ремонт дорог: транспортный налог остается в городских дорожных фондах, а в конце 2020 года муниципалитетам уже выделяли почти миллиард рублей как раз на ремонт дорог.

- Они были должны до 1 апреля расторговать их, - говорил представитель коммунистов Антон Сидорко. – Однако многие не успевают. И вот теперь, когда мы видим, что местные власти не могут нормально использовать доверенные средства, мы хотим дать им еще?

На это «единорос» Роман Кавинов ответил, что муниципалитеты не успевают заключить контракты по двум причинам: либо из-за нерасторопности департамента имущественных и земельных отношений, который проводит торги с опозданием, либо из-за нерадивых подрядчиков, который предоставляют неправильно составленные документы.

- Город Владимир подготовил документацию по 33 торгам, но в ДИЗО пока провели лишь один из них, - заявил он.

Тут уже в дело вмешались чиновники из «белого дома». Вице-губернатор Аркадий Боцан-Храченко на это ответил, что в ДИЗО ничего не могут сделать, если качество документации из муниципалитетов оставляет желать лучшего. Больше половины приходится возвращать на доработку.

- Так может стоит при этом объяснять местным властям, что они сделали не так для ускорения процесса? – предложил спикер ЗС Владимир Киселев. – Это ведь выгодно всем сторонам.

Боцан-Харченко обещал донести это пожелание до работников департамента.

В итоге, поправки были приняты. И деньги муниципалитеты получат. Главное, чтобы теперь дороги отремонтировали.