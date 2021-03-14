Владимирский педагог Анастасия Бондарева: «Учите детей разговаривать и просить помощи!»

. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 апреля школы Владимира начнут принимать заявления на зачисление детей в первый класс. Но многие родители до сих пор не решили, отдать ли свое чадо получать знания пораньше, в 6,5 лет, или не торопиться и подождать еще годик.

О том, во сколько лучше отдать в школу, какие сложности могут подстерегать будущих первоклашек, и что могут спросить на тестировании, нам рассказал учитель начальных классов лицея №14 Анастасия Бондарева.

Анастасия Бондарева Фото: Из личного архива

Лучше пересидеть

В первую очередь, важна психологическая готовность ребенка, нежели его умение читать и писать. Первоклассник должен уметь высидеть урок, а для этого нужны физические силы — его корпус и мышечный скелет должны быть готовы к монотонной работе.

- Но опять же это очень индивидуально. Есть те, кто реально готов идти в школу уже в 5,5 лет, а есть и такие, кому и в 9 лет рано. Поэтому прежде чем подавать документы в школу, необходимо провести полную диагностику ребенка у логопеда, психолога и педагога, - советует Анастасия Бондарева.

Вообще это все проводят в садике, но многие не доверяют этим специалистам. А зря, ведь именно воспитатели проводят с детьми много времени. Если хочется послушать мнение со стороны, можно отвести ребенка в Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр на улице Комиссарова. Там абсолютно бесплатно можно пройти необходимую диагностику у разных специалистов.

- У меня есть четкое убеждение, что в садике или дома лучше пересидеть, чем недосидеть. Поверьте, проблем будет меньше, - подчеркивает Анастасия Бондарева.

Вместо развивашек — игры и свежий воздух

Если ребенку пора идти в школу, то родители должны подготовить его к новому этапу жизни. Не только купить рюкзак, школьную форму, канцелярские принадлежности — важно научить ребенка правилам поведения и самообслуживанию.

- Зачастую дети не умеют разговаривать со взрослыми в прямом смысле этого слова. Ребенок должен уметь отпроситься в туалет, знать, где лежат его вещи, спросить запасную ручку или карандаш, - объясняет Анастасия Бондарева. - Часто взрослые отмахиваются от детей: не мешай, не подходи, не задавай лишних вопросов. А ребенка надо учить тому, что если у тебя есть проблемы или вопросы, значит подойди за помощью.

Сталкиваются дети и с бытовыми трудностями — некоторые не умеют есть вилками или ложками, не могут сами за собой отнести тарелку в столовой. У мальчиков самостоятельно не получается застегивать молнию и пуговицы на брюках. И, казалось бы из элементарного, многие первоклассники не умеют пользоваться туалетной бумагой! Хорошо хоть проблема незавязанных шнурков остается в прошлом.

Еще многие дети не помнят и не знают своих вещей. Поэтому, собирая ребенка в школу, возьмите его с собой в магазин, чтобы он сам выбрал себе рюкзак, тетради и другие принадлежности.

Кроме того, в школу приходит много недоигранных детей. Это связано с модой на ранее развитие. Мамы начинают водить годовалых малышей в развивашки, в три года отдают на английский язык вместо того, чтобы дать детям просто поиграть. И вместо того, чтобы сидеть за партой и слушать учителя, первоклашки прячут под партой куклы и машинки.

- Готовясь к первому классу, дайте детям наиграться. Хотя бы этим летом не водите на развивающие занятия, не стремитесь научить читать и считать. Пусть ребенок гуляет, играет, дышит свежим воздухом, набирается сил, - просит учитель начальных классов.

И еще один совет от Анастасии Бондаревой: развивайте кругозор ребенка, рассказывайте ему о цветах, животных, о природных явлениях. Пусть будут развиты логика, внимание, память, а уж читать и писать в школе научат обязательно.

Тестирование отменили, но оно осталось

Анастасия Бондарева на уроке. Фото: Из личного архива

Перед зачисление в первый класс детей часто тестируют, проверяя базовые знания. Хотя официально тестирование давным давно отменено. Но факт остается фактом. Есть набор вопросов, которые задают практически во всех школах, даже по месту жительству.

Что же должен уметь ответить будущий первоклассник? Конечно же, он должен полностью назвать себя, а также маму, папу, бабушку (отчество тоже надо), знать времена года, количество и название месяцев в году, дней в неделе, уметь ответить на вопросы типа "Когда птицы улетают на юг? ", "Когда холодно и идет снег?", "В какой день люди отдыхают и не ходят на работу? " и другие подобны.

- Несмотря на то, что в первом классе проходят сложение и вычитание, на тестировании могут спросить прямой и обратный счет в пределах 20, сложить или вычесть числа в пределах первого десятка, можно устно, с опорой на картинки, - рассказывает Анастасия Бондарева. - Дети также должны владеть навыком обобщения по признаку, то есть из предложенных картинок ребенку нужно будет выбрать те, которые что-то объединяет. Например, если предложены картинки с трамваем, колесом, яблоком, кошкой и автобусом, то ребенок должен отложить в сторону трамвай и автобус, сказав, что это транспорт или средства передвижения, или что на них ездят люди.

Кроме того, необходим навык исключения из ряда, умение находить общее и различия между предметами, знание основных геометрических фигур, цветов и оттенков. Ребенок должен уметь рассказать стихотворение, составить связный рассказ по картинке, запомнить 5-7 из 10 четко названных слов и не менее шести из 12 картинок, одновременно показанных в течение 30 секунд.

- Пусть кажется, что это много и все очень сложно, но на самом деле это обычные моменты, которые родители практически ежедневно обсуждают с ребенком, - уверена Анастасия Бондарева.

КОНКРЕТНО

1 апреля в школах начнется прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной за учебным учреждением территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием.

Напоминаем, право преимущественного приема получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребенком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Документы о приеме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через портал госуслуг и портал ОБРАЗОВАНИЕ33.РФ.