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Происшествия11 марта 2021 9:00

Пожар на заводе во Владимирской области 11 марта 2021: загорелся лакокрасочный цех

Пожар на заводе во Владимирской области 11 марта 2021 охватил 800 «квадратов»
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Пожар на заводе ЗИД во Владимирской области. Фото из группы "Подслушано Ковров"

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре на заводе во Владимирской области поступило в 5.03 диспетчерам пожарной охраны. Горело производственное помещение завода имени Дектярева на улице Труда, дом 1 в Коврове.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около пяти утра.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Приехавшие первые расчеты обнаружили сильное задымление на третьем этаже трехэтажного железобетонного здания. Предварительная площадь пожара на семь утра – 300 квадратных метров, но к 8 утра появилась информация, что огонь на ЗИДе охватил уже 800 «квадратов» - горели кровля, второй и третий этажи производственного здания. В 8:15 огонь удалось локализовать, а в 8:30 пожарные справились с открытым горением.

Открытое горение удалось локализовать только спустя три с половиной часа. Фото группы "Подслушано в Коврове"

Местные жители, выкладывающие в соцсети фото и видео пожара уточняют, что огонь вспыхнул на 9-м производстве – в лакокрасочном цеху. Старожилы вспоминают, что такой же сильный пожар уже полыхал на оборонном заводе – в 80-х годах прошлого века. А большинство горожан недоумевает, почему не сработала система пожаротушения.

Горожане видели дым со всех концов Коврова. Фото из группы "Подслушано Ковров"

- Там должна быть под потолком сплинкерная система пожаротушения, как сейчас в торговых центрах ставят. Судя по объему пожара, ее там либо нет, хотя должна быть обязательно, либо не сработала, что странно, - удивился ковровчанин Сергей Александрович.

Сейчас на месте работают 50 спасателей 18 пожарных машин. Установить причины пожара предстоит дознавателям ГУ МЧС после того, как пожар будет полностью потушен.

- Ход тушения пожара осложняла сложная планировка здания. По предварительной версии пожар начался в техническом подвале, распространение огня происходило по шахте грузового лифта и вентиляционным каналам. Также ход тушения пожара осложняла низкая температура воздуха. Сообщение о пожаре поступило в результате сработавшей автоматической пожарной сигнализации, - рассказала руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Екатерина Мищенко.

Столб дыма было видно издалека. Фото из группы "Подслушано Ковров"

К счастью, погибших и пострадавших на пожаре нет. Как раньше и сообщала администрация предприятия, на момент пожара людей в здании не было.

Кстати, сотрудники ГУ МЧС не раз отмечали, что в последнее время во Владимирской области возросло количество пожаров. С начала года в регионе произошло 433 техногенных пожара, погибло 32 человека. По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Владимирской области Александра Гущенкова, основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем при курении, неисправность технического оборудование и использование несертифицированных приборов.

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