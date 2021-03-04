Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 марта 2021 года: ОРВИ взрослые болеют активней, чем Covid-19

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Суточная заболеваемость коронавирусом не могла снижаться постоянно. Все-таки не настолько еще стабилизировалась обстановка в регионе. Поэтому сегодня показатели от 4 марта больше вчерашних на один случай.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 10 часов утра 4 марта 2021 года в области лабораторно подтверждено 118 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам области:

- 32 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Муромском,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 7 сл. в Кольчугинском и Меленковском районах,

- по 6 сл. в Ковровском и Петушинском районах,

- по 5 сл. в Суздальском и Александровском районах,

- по 4 сл. в Киржачском и Судогодском районах,

- 3 сл. в Селивановском,

- по 2 сл. в Юрьев-Польском и Камешковском районах,

- 1 сл. в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 27 901 случай заболевания (6256 сл. в г. Владимире, 3499 сл. в Гусь-Хрустальном, 3082 сл. о. Муром, 2004 сл. в Ковровском, 1725 сл. в Александровском, 1641 сл. в Петушинском, 1264 сл. в Юрьев-Польском, 1193 сл. в Вязниковском, 1117 сл. в Кольчугинском, 1004 сл. в Суздальском, 913 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 759 сл. в Меленковском, 743 сл. в Киржачском, 630 сл. в Камешковском, 607 сл. в Селивановском, 418 сл. в Судогодском, 351 сл. в г. Радужном).

При этом практика показывает, что ОРВИ взрослые сейчас болеют активней, чем коронавирусом. За последнюю неделю к врачам в регионе обратилось 7 156 человек с признаками простуды, среди них 3 376 детей. Как отмечают в региональном управлении Роспортебнадзора, пороговый уровень заболеваемости ниже на 22,8%. Превышение эпидпорога зарегистрировано только среди взрослых - в возрастной категории от 15 лет и старше он превышен на 10%.

Во Владимире за те же семь дней зарегистрировано 2 383 обращения граждан в поликлиники, из которых 1 158 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 42,4%. Гриппом в области пока не болеет никто. При лабораторном мониторинге выделяют вирусы не гриппозной этиологии - парагриппы, аденовирусы, hCov.