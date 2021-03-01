Во Владимирской области возраст молодых специалистов, работающих на селе, подняли на пять лет

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Февральское заседание Заксобрания было посвящено не только обсуждению проблем медицины или процедуре согласовывания вице-губернаторов, но и принятию законов. В общей сложности рассмотрели 9 законопроектов, среди которых два можно выделить особо. Речь идет о третьей версии закона «О приватизации госимущества», а также документе о возрасте молодых специалистов, работающих на селе.

Что касается последнего закона, то там внесли изменения в понятие возраста молодых специалистов. Теперь молодым специалистом будет считаться человек до 35 лет. Раньше после 30 мы становились уже не очень молодыми.

- На первый взгляд мало что значащие формальности на деле очень важны. Различными мерами господдержки, установленными во Владимирской области для молодых специалистов на селе, сможет воспользоваться большее количество людей, - пояснил смысл закона его автор депутат Алексей Говырин.

В настоящее время выплаты молодым сельским специалистам составляют:

- имеющим высшее профессиональное образование - 200 тысяч рублей;

- имеющим среднее профессиональное образование - 150 тысяч рублей;

- прошедшим профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по соответствующим профессиям рабочих - 100 тысяч рублей.

Что касается закона «О приватизации госимущества», рассорившего депутатов ЗС и областные власти, то на последнем заседании депутаты скорректировали закон из-за вступления в силу федеральных правил разработки прогнозных планов приватизации государственного и муниципального имущества, принятых Правительством РФ. В связи с этим из регионального закона изымаются статьи, дублирующие федеральные нормативы. При этом депутаты напомнили, что ждут, когда губернатор Владимир Сипягин внесет-таки план приватизации областного госимущества на согласование в ЗС. Его зам Аркадий Боцан-Харченко на это ответил, что в «белом доме» уже готвят небольшие правки в закон. Так что ждем дальнейшего витка согласований пресловутого закона.

Напомним, изначально депутаты ждали прогнозный план приватизации госимущества еще до 15 декабря 2020 года. Однако в администрации области регулярно находят способы не делать этого.