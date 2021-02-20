Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 февраля 2021: во Владимире прививки от коронавируса сделали более десяти тысяч человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 136 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 39 из которых зарегистрированы во Владимире, 17 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 10 - в Петушинском, 9 - в Кольчугинском, 8 - в Ковровском, 8 - в Суздальском, 7 - в Александровском, 7 - в Меленковском, 6 - в Киржачском, 3 - в Судогодском, 2 - в Камешковском, 2 - в Селивановском, 1 - в Юрьев-Польском, 1 - в Собинском. Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрировано 26 378 случаев заболевания, которые распределились так: 5822 случаев во Владимире, 3297 в Гусь-Хрустальном, 2880 – в округе Муром, 1910 - в Ковровском, 1635 - в Александровском, 1573 - в Петушинском, 1221 - в Юрьев-Польском, 1179 - в Вязниковском, 1037 - в Кольчугинском, 955 - в Суздальском, 873 - в Собинском, 695 - в Гороховецком, 692 - в Меленковском, 688 - в Киржачском, 602 - в Камешковском, 581 - в Селивановском, 394 - в Судогодском, 344 - в г. Радужном.Та

Также за сутки от коронавируса скончались семь человек, а всего за время пандемии от коронавируса умерли 816 жителей региона. Кроме того, за минувшие сутки 134 пациента выздоровели от коронавируса, а за все время пандемии с новой инфекцией справились 23 409 владимирцев.

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В регионе продолжают активно делать прививки от коронавируса. Всего в области привито 29 тысяч человек, во Владимире – более десяти с половиной тысяч, из них более двух с половиной тысяч уже получили оба компонента вакцины. Власти надеются, что больше не будет проблем с поставкой вакцины от коронавируса, как было в начале этой недели, когда в ряде районов области жаловались, что прививки «Спутник V» нет вообще. Кстати, 21 февраля в область должна поступить еще одна партия препарата. Всего обещают 8 тысяч доз вакцины. По больницам их будут развозить уже 24 февраля. При этом в «белом доме» напомнили, что вакцинацию не обязательно проходить по месту жительства. Можно записаться в любое из учреждений, где есть пункт для вакцинации. Главное, оставьте свой номер телефона для связи.

При этом ограничения пока не снимают: масочный режим в транспорте и общественных местах все еще действует, а режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен до 7 марта. Напомним, пенсионеры могут выйти из дома для похода в больницу или поликлинику, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку. Но теперь от режима самоизоляции освобождаются владимирцы старше 65 лет, которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки, и те, кто имеет справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19. Обратите внимание: справка действительна в течение двух месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.