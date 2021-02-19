Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 февраля 2021 года: за неделю плюс 10 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области установлен новый минимум по количеству заболевших коронавирусом за сутки в 2021 году. На территории региона на 10 часов утра 19 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. А ведь еще 1 января в регионе суточная заболеваемость замерла на отметке 176 случаев.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 33 сл. в г. Владимире,

- по 15 сл. в Муромском и Гусь-Хрустальном районах,

- 10 сл. в Александровском,

- по 9 сл. в Петушинском и Ковровском районах,

- 8 сл. в Суздальском,

- 7 сл. в Кольчугинском,

- по 6 сл. в Меленковском и Судогодском районах,

- 5 сл. в Киржачском,

- 4 сл. в Камешковском,

- 3 сл. в Селивановском,

- по 2 сл. в Юрьев-Польском и Собинском районах,

- 1 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 242 случая заболевания (5783 сл. в г. Владимире, 3280 сл. в Гусь-Хрустальном, 2864 сл. о. Муром, 1902 сл. в Ковровском, 1628 сл. в Александровском, 1563 сл. в Петушинском, 1220 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1028 сл. в Кольчугинском, 947 сл. в Суздальском, 872 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 685 сл. в Меленковском, 682 сл. в Киржачском, 600 сл. в Камешковском, 579 сл. в Селивановском, 391 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном).

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А пока заболеваемость по коронавирусу вроде бы идет на спад, данные по ОРВИ и гриппу, наоборот, растут. За минувшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 9 668 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 5 108 детей. Эпидемии в области пока нет: пороговый уровень заболеваемости ниже на 7,3%, а превышение эпидпорога зарегистрировано лишь в возрастной категории от 15 лет и старше (на 13,1%). Кстати, во Владимире за тот же срок к врачам обратилось 3339 человек, в том числе 1 860 детей. При этом эпидпорог превышен лишь у взрослого населения (на 28,6%). Гриппом в регионе пока не более никто. У заболевших выявляют вирусы не гриппозной этиологии - аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и метапневмовирусы.

А тем временем на прошедшем заседании комитета по образованию, культуре, туризму и физкультуре владимирского горсовета депутатам рассказали, как коронавирус повлиял на спортивную жизнь областного центра. Большинство изменений, конечно же, связано с массовыми мероприятиями. Из-за пандемии половину из них пришлось отменить. В общей сложности в областном центре прошло только 235 мероприятий, в которых приняли участие более 37 тысяч человек.

Если сравнивать с показателями 2019 года, то разница заметна: тогда удалось провести 434 спортивных мероприятия, которые посетили 60,3 тысячи человек. Но, несмотря на это, число занимающихся спортом владимирцев, по уверениям чиновников из мэрии, выросло со 155170 человек до 164763 жителей областного центра.