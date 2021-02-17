Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 февраля 2021 года: вакцину привезли!

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число новых случаев за сутки во Владимирской области продолжает снижаться. Новые данные от Роспотребнадзора тому подтверждение.

Так, на 9 часов утра 17 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 137 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В этом году это минимальное число заразившихся на сутки. Правда, при этом число умерших в последнее время растет. Так 16 ноября от Covid-19 скончались десять человек.

А вот как распределились новые случаи по районам области:

- 39 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Муромском,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 11 сл. в Ковровском,

- 9 сл. в Александровском,

- по 8 сл. в Кольчугинском и Петушинском районах,

- 6 сл. в Суздальском,

- 5 сл. в Меленковском,

- 4 сл. в Судогодском,

- по 3 сл. в Киржачском и Собинском районах,

- по 2 сл. в Юрьев-Польском, Гороховецком и Камешковском районах,

- 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 969 случаев заболевания (5715 сл. в г. Владимире, 3251 сл. в Гусь-Хрустальном, 2832 сл. о. Муром, 1880 сл. в Ковровском, 1610 сл. в Александровском, 1547 сл. в Петушинском, 1214 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1011 сл. в Кольчугинском, 932 сл. в Суздальском, 866 сл. в Собинском, 693 сл. в Гороховецком, 675 сл. в Киржачском, 673 сл. в Меленковском, 594 сл. в Камешковском, 573 сл. в Селивановском, 380 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном).

Тем временем, во Владимирскую область, наконец-то, поступила еще одна партия вакцины «Спутник V». 16 февраля в регион прибыло еще 12 400 доз вакцины против коронавируса. В связи со специальными условиями хранения, доставки и особенностями производства вакцина поступает в регион партиями. До конца февраля Владимирская область получит еще 16 500 доз препаратов.

Больше всего вакцин – 850 доз – получила Городская клиническая больница №5 г. Владимира, 800 доз – Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Мурома, по 700 доз – Гусь-Хрустальная городская больница и Собинская районная больница, по 600 доз – Муромская городская больница №3, Александровская и Петушинская районные больницы, Городская поликлиника №1 г. Владимира.

Всего во Владимирской области развернуто 48 пунктов вакцинации, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия.

По состоянию на 15 февраля первым компонентом вакцины привито 26 210 жителей Владимирской области, вторым компонентом – 4075. Все пациенты чувствуют себя хорошо, побочные эффекты минимальны.

Записаться на вакцинацию можно через Единый портал госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.