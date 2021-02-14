Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 февраля 2021 года: в регионе за месяц от Covid-19 умерли 206 человек

. Фото: Алиса ТИТКО

Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемостью коронавирусом во Владимирской области. И на 10 часов утра 14 февраля в 33 регионе лабораторно подтверждено 143 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам области:

37 сл. в г. Владимире,

15 сл. в Гусь-Хрустальном,

14 сл. в Муромском,

11 сл. в Ковровском,

по 10 сл. в Суздальском и Кольчугинском районах,

по 8 сл. в Александровском и Петушинском районах,

6 сл. в Киржачском,

5 сл. в Камешковском,

по 4 сл. в Собинском и Селивановском районах,

по 3 сл. в Юрьев-Польском и Судогодском районах,

по 2 сл. в Меленковском районе, а также в Радужном,

1 сл. в Гороховецком.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 552 случая заболевания (5605 сл. в г. Владимире, 3204 сл. в Гусь-Хрустальном, 2778 сл. о. Муром, 1847 сл. в Ковровском, 1583 сл. в Александровском, 1524 сл. в Петушинском, 1206 сл. в Юрьев-Польском, 1178 сл. в Вязниковском, 986 сл. в Кольчугинском, 911 сл. в Суздальском, 852 сл. в Собинском, 688 сл. в Гороховецком, 661 сл. в Меленковском, 658 сл. в Киржачском, 590 сл. в Камешковском, 569 сл. в Селивановском, 369 сл. в Судогодском, 343 сл. в г. Радужном).

Вообще в последнее время много говорят о том, что ситуация с коронавирусом в регионе налаживается. И действительно, если смотреть чисто на суточную заболеваемость, то кажется, что все хорошо. Еще первого февраля в регионе за сутки заболело более 150 человек. Сейчас в среднем за 24 часа на 7-8 человек меньше заражаются коронавирусом.

Однако при этом как-то мало внимания обращается на то, что уже больше месяца в регионе нет ни дня, чтобы кто-то не умер от вируса Covid-19. Последний раз в области не было летальных случаев 11 января. С тех пор меньше четырех смертей за сутки и не бывало. В итоге с 14 января в 33 регионе от «ковида» умерли 206 человек. Вот сегодня было восемь погибших.

Так что если у вас еще есть сомнения — надо ли прививаться, надеюсь смертельные аргументы вас убедили.