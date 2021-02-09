Коронавирус во Владимирской области на 9 февраля 2021 года: студенты колледжей возвращаются к очному обучению

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших коронавирусом за последние сутки. И у нас новый минимум в 2021 году. На 10 часов утра 9 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. До этого в 2021 году меньше 147 случаев за сутки не было.

А вот как распределились они по районам области:

- 36 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 16 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Суздальском,

- по 8 сл. в Ковровском и Александровском районах,

- 7 сл. в Киржачском,

- по 6 сл. в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах,

- по 5 сл. в Меленковском и Собинском районах,

- по 4 сл. в Вязниковском и Судогодском районах,

- по 3 сл. в Петушинском и Гороховецком районах,

- по 2 сл. в Камешковском и Селивановском районах, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 833 случая заболевания (5412 сл. в г. Владимире, 3120 сл. в Гусь-Хрустальном, 2699 сл. о. Муром, 1794 сл. в Ковровском, 1540 сл. в Александровском, 1503 сл. в Петушинском, 1195 сл. в Юрьев-Польском, 1168 сл. в Вязниковском, 946 сл. в Кольчугинском, 868 сл. в Суздальском, 838 сл. в Собинском, 681 сл. в Гороховецком, 636 сл. в Меленковском, 622 сл. в Киржачском, 574 сл. в Камешковском, 560 сл. в Селивановском, 341 сл. в Судогодском, 336 сл. в г. Радужном).

.

Тем временем, во Владимирской области студенты колледжей вновь вернутся в аудитории. С 8 февраля они возвращаются к очному обучению. «Удаленку» им рекомендовали отменить. А студенты ВлГУ уже вернулись к привычному формату с 1 февраля.

Напомним, на дистанционный формат обучения государственные организации среднего профессионального и дополнительного образования Владимирской области отправили с 16 ноября из-за роста заболевших коронавирусом. Соответствующие изменения уже внесли в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». Смягчить ограничения удалось, в том числе, и из-за начала вакцинации от коронавируса, стартовавшей в середине января.

Кстати, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, январские показатели «рождаемости-смертности» все равно вызывают тревогу. Смертность превысила рождаемость почти в три с половиной раза. Если родилось в регионе в первый месяц текущего года всего 762 младенца, то вот умерло уже 2526 человек.

Вообще, Владимирской области в январе свойственна высокая смертность. При этом рождаемость у нас год от года становится ниже. Однако даже в прошлом году в январе умерло всего 1904 человека. В 2019 году умерших было чуть больше, но тоже не так катастрофически – 2069 человек.

В свое время директор департамента здравоохранения Елена Утемова признала, что столь разительные данные по смертности напрямую связаны с коронавирусом. Так что можно предположить, что излишняя смертность в этом году тоже образовалась из-за Covid-19. Да, формально от коронавируса в регионе умерли за январь всего 182 человека. Но, во-первых, не стоит забывать о том, что коронавирус может и привести к пневмонии. А власти такие случаи к коронавирусу не приписывают. Во-вторых, коронавирус зачастую дает осложнения. И человек может умереть вовсе не от ковида, а, к примеру, от инфаркта. Но суть это не отменяет.