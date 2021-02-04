Коронавирус во Владимирской области на 4 февраля 2021 года: в регионе частичный карантин введен в 14 школах и 8 садиках

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Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости коронавирусом во Владимирской области. На 10 часов утра 4 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 149 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 42 сл. в г. Владимире,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 15 сл. в Муромском,

- по 9 сл. в Кольчугинском и Ковровском районах,

- по 8 сл. в Петушинском и Собинском районах,

- по 7 сл. в Юрьев-Польском, Меленковском и Киржачском районах,

- 5 сл. в Александровском,

- 4 сл. в Селивановском,

- 3 сл. в Вязниковском,

- по 2 сл. в Суздальском, Гороховецком, Судогодском районах, а также в г. Радужный,

- 1 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 092 случая заболевания (5226 сл. в г. Владимире, 3034 сл. в Гусь-Хрустальном, 2617 сл. о. Муром, 1748 сл. в Ковровском, 1507 сл. в Александровском, 1467 сл. в Петушинском, 1163 сл. в Юрьев-Польском, 1158 сл. в Вязниковском, 915 сл. в Кольчугинском, 829 сл. в Суздальском, 814 сл. в Собинском, 673 сл. в Гороховецком, 607 сл. в Меленковском, 591 сл. в Киржачском, 561 сл. в Камешковском, 541 сл. в Селивановском, 324 сл. в г. Радужном, 317 сл. в Судогодском).

Тем временем, за прошедшую неделю увеличилось число заболевших школьников, что привело к закрытию отдельных классов в 14 муниципалитетах: 6 – в городе Гусь-Хрустальном, 3 – в Меленковском и по одному – в Киржачском, Судогодском, Гусь-Хрустальном районах, во Владимире и Муроме. Полностью закрытых на карантин по коронавирусной инфекции школ по состоянию на 3 февраля нет. Также частичный карантин введен в ряде групп в восьми садиках Владимирской области.

Также на брифинге по текущей эпидситуации в регионе директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова отметила, что возрастным пациентам, у которых подтвержден коронавирус, будут предлагать госпитализацию в стационары. На данный момент у нас функционирует 1725 коек, свободно из них 668.

- Сейчас при выявлении пациента с коронавирусной инфекцией лечащий врач должен провести стратификацию степени риска для больного. К группе риска относятся люди старше 60 лет и пациенты от 55, страдающие сахарным диабетом. Как показал период наблюдения, у этих больных вирус протекает гораздо тяжелее и имеет осложнения. Поэтому сегодня при наличии свободного коечного фонда, мы настаиваем на том, чтобы эти пациенты были госпитализированы. В условиях стационара гораздо проще обеспечить и лабораторный контроль, и рентгенологический, и справиться с утяжелением исходных заболеваний. Мы выпустили распоряжение о превентивной госпитализации пациентов, у которых есть клинические проявления, - сказала Елена Утемова.